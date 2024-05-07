В Карелии создан Сортавальский муниципальный округ

Соответствующий закон 2 мая подписал глава Карелии Артур Парфенчиков. Согласно закону в перечень муниципальных округов в Республике Карелия включен Сортавальский муниципальный округ, а также внесены редакционные изменения в связи с изменением статуса муниципального образования.