В Карелии создан Сортавальский муниципальный округ

Соответствующий закон 2 мая подписал глава Карелии Артур Парфенчиков. Согласно закону в перечень муниципальных округов в Республике Карелия включен Сортавальский муниципальный округ, а также внесены редакционные изменения в связи с изменением статуса муниципального образования.
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