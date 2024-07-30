НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Дивеев об изменениях в ЦСКА при Николиче: «На тренировки теперь приезжаем не к 10:30, а к 9:15. Стали больше работать в зале — в плане верха и ног» 

— Глобальных изменений нет. Только на тренировки теперь собираемся чуть пораньше. Если в прошлом сезоне мы приезжали на базу к 10:30, то сейчас уже к 9–9:15 вся команда на месте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх