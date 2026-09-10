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Доцент Севостьянов объяснил рост цен на нефть дефицитом предложения

Доцент Севостьянов объяснил рост цен на нефть дефицитом предложения

Кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.

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