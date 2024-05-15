Новый гидрогель от ученых помогает эффективно снизить уровень алкоголя в организме Ирэн ОрлонскаяИзвестное зарубежное издание сообщило о создании учеными специального гидрогеля, способного помочь снизить уровень алкоголя в организме.
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