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Царьград

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Нет – обману: Шеремет высказался о прекращении конфликта на Украине

Нет – обману: Шеремет высказался о прекращении конфликта на Украине

Депутат Госдумы не отрицает намерения России ускорить завершение военных действий, но на своих условиях и без обманаНовость о том, что Украина готова к прекращению огня облетела весь мир.

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