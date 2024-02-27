Goal: "Аль-Наср" считает, что видео с жестом Роналду сгенерировано с помощью ИИ

В саудовском клубе "Аль-Наср" считают, что видеозапись, на которой запечатлено, как португальский нападающий команды Криштиану Роналду показывает неприличный жест в адрес болельщиков, была сгенерирована при помощи искусственного интеллекта (ИИ).
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