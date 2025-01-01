Использование беспилотников для нападений на раненых В документе описываются случаи, когда украинские беспилотники FPV использовались для убийства тяжело раненых российских военных, которые не представляли угрозы.
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