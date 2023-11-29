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Лука Дончич прокричал «Черта с два!» после промаха Диллона Брукса из-под кольца

Лука Дончич прокричал «Черта с два!» после промаха Диллона Брукса из-под кольца

Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич прокричал «Черта с два!» в лицо форварду «Хьюстона» Диллону Бруксу после промаха того из-под кольца.

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