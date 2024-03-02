Ракам положиться на собственную интуицию, а Козерогам – на единомышленников: гороскоп на 3 марта для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяВ воскресенье, 3 марта 2024 года, следует проявить внимательность и взвесить каждое свое действие.