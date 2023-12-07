Ученые Японии доказали пользу васаби для работы мозга и улучшения памяти

Специя может быть не только отличным дополнением к суши.Популярная японская специя васаби не только делает ярче вкус многих блюд, но и за счет вещества гексарафана положительно влияет работу головного мозга.
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