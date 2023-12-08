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ХОРОШЁВО-МНЕВНИКИ

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  • Наталья Богочарова
    Офигенная новость - люди сделали то, что обязаны делать🤦‍♂️. Теперь повесьте каждому по ордену….🙉В подъезде дома н...

Собянин рассказал, как новая навигация в метро изменила поездки по Москве

Собянин рассказал, как новая навигация в метро изменила поездки по Москве

Экосистема навигации столичного транспорта продолжает развиваться Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запуске новой навигации в столичном метро, которая охватывает все виды городского транспорта, включая речной.

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