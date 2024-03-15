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Рогов заявил о начале Зеленским чисток в рядах ВСУ

Рогов заявил о начале Зеленским чисток в рядах ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский приказал начать чистку в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) после распространившейся ранее информации о планах украинских боевиков по созданию своей радикальной партии с боевым крылом.

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