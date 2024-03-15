Рогов заявил о начале Зеленским чисток в рядах ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский приказал начать чистку в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) после распространившейся ранее информации о планах украинских боевиков по созданию своей радикальной партии с боевым крылом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии