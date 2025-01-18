Крещение Господне 2025: традиции, запреты и глубокий смысл праздника Ирина ВальковаКаждый год 19 января православные верующие отмечают один из самых важных христианских праздников — Крещение Господне, также известное как Богоявление.
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