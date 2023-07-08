"Бонусное отверстие"? А что, мне нравится!

Дожили. Британская благотворительная организация Jo's Cervical Cancer Trust, оказывающая психологическую помощь онкобольным, разместила призыв больше не называть влагалище влагалищем, а именовать его «передним отверстием» или «бонусным отверстием».
Дожили. Британская благотворительная организация Jo's Cervical Cancer Trust, оказывающая психологическую помощь онкобольным, разместила призыв больше не называть влагалище влагалищем, а именовать его «передним отверстием» или «бонусным отверстием».
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