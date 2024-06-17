В жаркую погоду обезвоживание переносить особенно тяжело. Поэтому лучше заранее изучить вопрос и выяснить, сколько конкретно жидкости вам нужно для хорошего самочувствия и как эту норму правильно считать.
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