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Что пить летом кроме воды и почему лед в стакане — плохая идея

Что пить летом кроме воды и почему лед в стакане — плохая идея

В жаркую погоду обезвоживание переносить особенно тяжело. Поэтому лучше заранее изучить вопрос и выяснить, сколько конкретно жидкости вам нужно для хорошего самочувствия и как эту норму правильно считать.

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