Shot: фигурист Евгений Плющенко приобрел второй автомобиль в кредит

Фигурист Евгений Плющенко купил вторую машину в кредит. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. По данным издания, спортсмен оформил займы в двух банках, чтобы приобрести Mercedes-Benz G 63 AMG за 30 млн рублей.
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