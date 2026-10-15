Марина Кондратюк, жена российского вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, в своем Telegram-канале рассказала о реакции сотрудников стадиона «Манчестер Сити» на празднование гола «ПСЖ» во время матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов.
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