«Концерн КЭМЗ» Ростеха разработал систему подрыва снарядов в оптимальной точке

Концерн «Кизлярский электромеханический завод» госкорпорации «Ростех» разработал систему автоматизированного управления орудиями, которая программирует боеприпас на взрыв в точке, оптимальной для поражения противника.
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