Армия мигрантов не просто завербована, но и легализована в России. Между тем ущерб от массового фиктивного трудоустройства иностранцев не ограничивается лишь миллиарднымиОсновная угроза - мы теряем контроль за миграционными потоками, эти люди остаются в тени.
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КТО ТО ОЧЕНЬ КОНКРЕТНО ВО ВЛАСТНЫХ СТРУКТУРАХ КУРИРУЕТ ПРЕСТУПНЫЙ ЗАВОЗ МИГРАНТОВ ----БЕСКОНТРОЛЬНЫЙ ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ И ДЕЙСТВИЯХ ..Наверно даже до идиотизма надо устраивать опрос типа ЧЕЙ КРЫМ----- ДЛЯ ВСЕХ ВЪЕЗЖАЮЩИХ -----И ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРАВИЛЬНО МЫ ВОЮЕМ С НАЦИСТАМИ ИЛИ НЕТ А РАЗ НЕТ---- ТО ДАЖЕ ГРАНИЦУ НЕ ИМЕЮТ ПРАВО ПЕРЕСЕКАТЬ
Браво, Кирилл Кабанов. Правда в прошлые годы у нас уже был такой правдоискатель в миграционной политике Матвеев, но где он теперь трудно сказать, в депутаты, хотя он и был по сути своей работы именно НАРОДНЫМ ИЗБРАННИКОМ он не прошёл, как говорится - да кто же его туда пустит. А нам по прежнему неустанно будут затуливать этих и так уже заполонивших струну бездельников и потенциальных преступников, а законов, действительно разумно регулирующих въезд в страну азиатов по рабочей визе, как видно нам не дождаться. Ведь все, кто наводнил страну бесконтрольно въехавшими в Россию и получившими гражданство бездельниками и преступниками, да ещё и притащившими к нам свои многодетные семьи, с дядями, тетями и бабушками получающими пособия и пенсии, остались в ДУМЕ. В таких случаях я всё время вспоминаю незабвенные строки из стихотворения В.В. Маяковского "...значит это кому-нибудь нужно..." Я так это понимаю.
Главная угроза это когда по команде извне они выйдут на улицы и устроят погромы.
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