В оборонном ведомстве Российской Федерации поделились информацией о том, что войска ПВО Вооружённых сил отразили проведённый войсками нацистских формирований киевского режима атакующий манёвр в воздушном пространстве Крымского полуострова.
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