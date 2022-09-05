Фрегат ТОФ «Маршал Шапошников» в рамках СКШУ «Восток-2022» отработал действия одиночного корабля в море с выполнением комплекса боевых упражнений

Основная часть учения прошла в полигонах боевой подготовки Тихоокеанского флота, расположенных в акватории залива Петра Великого и предварительно закрытых для плавания гражданских судов и пролёта авиации.
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