Российскую модель обругали в сети за жалобы на жизнь в Дубае

Российская модель пожаловалась на жизнь в Дубае и была обругана в сети. 26-летняя манекенщица Анна (фамилия не раскрывается) поделилась проблемами, с которыми она столкнулась во время двухлетнего проживания в ОАЭ.
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