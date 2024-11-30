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Зимние гонки на дороге: в Магнитогорске школьники устроили рискованное катание

Зимние гонки на дороге: в Магнитогорске школьники устроили рискованное катание

Трасса детей ведёт прямо на проезжую часть.В Магнитогорске Челябинской области местные жители сняли, как школьники скатываются с горки прямо на проезжую часть, то есть, под колеса проезжающим автомобилям.

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