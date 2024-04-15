По сути, теперь каждый мужчина-украинец, который за границей смеет рот раскрыть о любви к этому больному на голову государству, выходит на митинги в вышитой рубашке, лазит в футболках с Бандерой и трезубцами и т.
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