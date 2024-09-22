Сколько зарабатывал легендарный футболист СССР в Киеве. Его мама заплакала, когда узнала

Он хранил все деньги в тумбочке.Леонид Буряк — легендарный советский полузащитник 1970-х и 1980-х. Великий тренер киевского «Динамо» Валерий Лобановский выцепил 19-летнего Буряка у одесского «Черноморца» и со временем превратил его не только в лидера команды, но и в одного из самых ярких полузащитников страны.