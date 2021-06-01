Медвежий угол

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Об СССР и причинах его развала, антисоветизме и олигархах говорит кинорежиссёр Владимир Меньшов

Об СССР и причинах его развала, антисоветизме и олигархах говорит кинорежиссёр Владимир Меньшов

Окно в историю Известный и любимый многими кинорежиссёр и актёр Владимир Меньшов высказал своё мнение о преимуществах жизни в СССР и причинах его развала, а также о современном антисоветизме и олигархах, захвативших достояние советского народа.

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19324
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галина
Он прав! И с ним полностью согласна.
Mike Mike
Хороший режиссер, еще не означает - умный человек. " Накопленная на кухнях антиэнергия вырвалась наружу в перестройку — разделявший диссидентские ценности Горбачев был поднят на щит, и народ, не рассуждая, радовался краху "неудачного исторического эксперимента". " А откуда же взялась эта накопленная антиэнергия, в самой распрекрасной и справедливой стране на свете?))))
Александр Зотов
Откуда берутся Гитлеры и Власовы Бандеры и Шухевичи Иуды?
Mike Mike
Это сложный вопрос. Однако, Власов - истинный коммунист и гегемон, с идеальным крестьянским происхождением. Прошедший гражданскую на стороне РККА. История русского оружия, до коммуняк - не знает случая, когда генерал перешел на сторону врага и сколотил стотысячную армию из предателей. Заставляет задуматься.
Александр Цыбулькин
После интервенции и гражданской войны, навязанной стране контрреволюционными силами, поддержанными иностранными государствами, прошло до 1941 года совсем мало времени. В стране сохранились не сбежавшие за границу враги советской власти. Они не только использовали трудности, с которыми столкнулась страна, но и активно их использовали для антисоветской пропаганды. А это, в свою очередь, затрудняло строительство социализма. Враги народа, а это были именно враги трудового народа, опирались на зарубежную сеть антисоветских организаций, на агентов вражеских спецслужб, коих к началу войны в приграничных районах было немеряно. После войны, которая унесла, в том числе, жизни настоящих коммунистов, таких, как мой отец, возможности для антисоветской пропаганды умножились. В руководство партии и государства стали все активнее проникать враждебные элементы типа Ельцина. Этому способствовало то, что отменили партмаксимум, в соответствии с которым партийный работник не мог получать зарплату больше, чем рабочий на заводе. А также то, что с некоторых пор членство в партии стало для многих пропуском на "теплое местечко". Партийное и государственное руководство постепенно стало обуржуазиваться, что привело к отступлению от практического применения и творческой разработки марксизма-ленинизма. Произошел практический отказ от рабочего контроля. Рабочие коллективы потеряли рычаги воздействия на избранных ими депутатов, что привело к фактическому отстранению рабочих от общегосударственных дел. Всю жизнь стал давить формализм, руководство и в идейном, и в материальном плане оторвалось от народа. Усилиями ельциных было возбуждено недовольство многих людей своим уровнем жизни. В этих условиях руками ельциных был организован "всеобщий дефицит", а затем и всероссийский майдан 1991 -93 годов. Враги трудового народа, власовцы, пообещав "социализм с человеческим лицом", путем обмана захватили власть в стране.
Mike Mike
Вася, после февраля ни интервенция ни гражданская война не началась. Российская империя оставалась в АНТАНТЕ - тогдашнем прообразе НАТО. Враги советской власти, говоришь, сохранились? Да, те кто выжил после террора и уничтожения людей за убеждения фашиствующими большевистскими мразями, которые предали страну и союзников и слили Первую мировую своим спонсорам - немцам! Кстати, Власов был истинным коммунистом и гегемоном, с идеальным крестьянским происхождением. И история русского оружия не знает примеров перехода генерала на сторону врага, да еще и организации стотысячной армии из предателей. Не задумывался - почему?
Mike Mike
Гражданскую войну, к слову, активно пропагандировал и продвигал - картавый сифилитик. И нисколько этого не скрывал - считай ПСС, там все есть. И именно большевики ее и развязали, превратив "империалистическую войну в гражданскую", по словам самого картавого. И именно они виноваты во всех жертвах, которые она принесла. Как и в голоде 32-33 годов. В отмене пенсий. Ленинских и сталинских концлагерях, которые были организованы для противников фашиствующего красно-коричневого режима и в прочих преступлениях.
Ирина52
После февраля 1917 началась вакханалия безвластия и разворовывание страны. Армия была фактически уничтожена "демократией без границ" с выборами командиров общим голосованием (как атамана в банде). Солдат бросали в штыковую атаку на танковые корпуса, газовые атаки пытались отбить криками "ура"... От такого даже у русских солдат началось массовое дезертирство. И при этом многие дезертиры, добравшись до Питера, искали советы и вступали (с 1918) в Красную армию! Там тоже было мало еды , не хватало оружия и обмундирования, но был ПОРЯДОК и командиры шли ВПЕРЕДИ!
Елена Тихомирова
Все можете оправдать да ,?...
саша дмитренко
палачи сталины и ленины,,,
Сергей К
Да всегда найдутся люди, которые больше всего на свете любят колбасу. Возьмем хоть бы Mike Mike. Типичный представитель. Хрюшка по психологии.
саша дмитренко
справедливости ради,,перешел после разгрома своей армии,что джугашвили просто бросил на погибель!!!
саша дмитренко
а кто сказал-ПЕРЕВЕДЕМ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКУЮ ВОЙНУ В ГРАЖДАНСКУЮ????????
Сергей К
Да разве важно - коммунист или нет? И кто такой истинный коммунист вообще? Просто карьерист. Сначала в одном месте делал каптеру. Потом в другом. Родину не любил. Любил только себя и свой желудок.
Mike Mike
Полная херня! Это тебе большевики рассказали? После февраля было назначено временное правительство, главной задачей которого была подготовка выборов! Другой вопрос, что параллельно быдло организовало советы, которые и вносили смуту в процесс. Так кто их протолкнул-то? Большевики и их подельники - такие же мрази и предатели.
Сергей К
Ну ты достал с картавым. Двавай мы тебя пидерастом будем звать. Это тоже почетно.
Mike Mike
Еще раз повторяю - он был истинным коммунистом и гегемоном, с идеальным крестьянским происхождением. И до него русское оружие ТАКОГО предательства не знало!
Mike Mike
Что именно? Проконкретнее.
Mike Mike
Так если он был картавой сифилитической мразью - как я его должен называть? Я просто констатирую факт, а ты - выебываешься. Есть разница?
саша дмитренко
как и все поганые комми
Сергей К
Да ну. В жопу его поцеловать... истинная была.
Владимир Eвтушенко
оПЯТЬ ПОЁШЬ, МРАЗЬ ГИТЛЕРОВСКАЯ?
Владимир Eвтушенко
Эта гитлеровская сука что угодно оправдает, ибо нет у ней ни чести, ни совести, ни морали.
Владимир Eвтушенко
пио рок, что не поставил себе плюс, падаль бандеровская?
Владимир Eвтушенко
Умному человеку можно объяснить, тебе, подонку, и тебе подобным объяснять бесполезно.
Владимир Eвтушенко
Педерастам слова не давали, тварям трипперным тоже.
Владимир Eвтушенко
Сифилис у тебя в мозгах неизлечим, падаль ты гитлеровская.
Владимир Eвтушенко
Погань геббельсовская это ты.
Андрей Бедный
Слышь ублюдок (тоже констатация факта), истинные коммунисты не предавали, и смерти не боялись в принципе. И шли впереди в атаку, потому их и выбивали в первую очередь. И Временное правительство как раз и развалило за полгода и армию и страну - большевики лишь подобрали власть. 14 марта 1917 года, Петроградский совет издал так называемый Приказ №1 по Петроградскому гарнизону, который узаконивал солдатские комитеты и передавал в их распоряжение все оружие, а офицеры лишались дисциплинарной власти над солдатами. С принятием приказа был нарушен основополагающий для любой армии принцип единоначалия, в результате чего началось обвальное падение дисциплины и боеспособности, а затем и постепенный развал всей армии. В армии и на флоте начались массовые самосуды над офицерами, их убийства и аресты.
Mike Mike
Серьезно? А Власов и его сто тысяч? Картавый сифилитик призвал к вооруженному перевороту уже в конце марта, написав свои сраные апрельские тезисы. Учи матчасть. Временному правительству банально не дали времени ни на что. Я уж молчу о "советах", которые сами устанавливали законы волчьей стаи. Советы кстати контролировали не временным правительством - отсюда и двоевластие. "Двоевла́стие — сосуществование параллельных систем власти и управления в России после Февральской революции в марте–июле 1917 года: системы, связанные с официальной властью — органами Временного правительства, регионального и городского управления, политическими и сословно-профессиональными организациями образованных и имущих слоёв населения, системы, возникшей на базе Советов, их общегосударственных и региональных объединений и включавшей те политические организации, которые были либо представлены в Советах, либо ориентировались на них[1][2]. В столице двоевластие проявилось в разделе власти между Петросоветом и Временным правительством, на местах — между Советами и комиссарами Временного правительства и комитетами общественных организаций." У Временного правительства была только одна цель - подготовить выборы в Учредительное собрание. Чего картавому выродку и его банде никак нельзя было допустить. Учи историю и не позорься.
Андрей Бедный
ЦИК Петроградского совета все три члена президиума — А. Ф. Керенский, М. И. Скобелев и Н. С. Чхеидзе - коммунисты наверное, большевики... И Временное правительство, и Советы были одной и той же шайкой. "Став 5 мая военным министром, Керенский всего через четыре дня издал свой «Приказ по армии и флоту», очень близкий по содержанию приказу № 1. Его стали называть «декларацией прав солдата». Впоследствии генерал А. И. Деникин писал, что «эта «декларация» прав… окончательно подорвала все устои армии». 16 июля 1917 года, выступая в присутствии Керенского (тогда уже премьера), Деникин не без дерзости заявил: «Когда повторяют на каждом шагу, что причиной развала армии послужили большевики, я протестую. Это неверно. Армию развалили другие…». И далее генерал, тактично умалчивая о настоящих виновниках развала армии, включая главу Временного правительства, сказал: «Развалило армию военное законодательство последних месяцев». Понятно, что «военными законодателями последнего времени были Соколов и сам Керенский. При этом сам Деникин пытался стать одним из главных руководителей армии «новой России»: 5 апреля он согласился стать начальником штаба Верховного главнокомандующего, а 31 мая — главнокомандующим Западным фронтом. Только в конце августа генерал Деникин порвал с Керенским, но и армии к тому времени, по существу, уже не было. Все основные действующие силы Гражданской войны в это время создавали свои армии и вооруженные формирования."
Mike Mike
Однако Гражданская не началась после февраля! Она стала реакцией на октябрьский майдан. И никто из действующих на тот момент сил не желал проигрыша своей стране в войне! Кроме большевистских выродков и предателей. А вообще - очень жаль, что АНТАНТА не до конца выполнила свои союзнические обязательства и не додавила большевистскую гадину, понадеявшись, что сами сдохнут. Все могло бы быть совершенно иначе.
Андрей Бедный
Угу, и Николашку наверное тоже большевики свергли. Именно развал армии Временным правительством и привел в итоге к заключению мира в этой ненужной России войне. К октябрю в стране уже считай и не было центральной власти. А большевики, одни из немногих имели цель и крепкую организацию, что и позволило им подобрать власть. Раскачали лодку не они, а те же эсеры и демократы. А потом за полгода у власти они показали всей стране, что кроме лозунгов и дурацких законов ни на что не способны. Достали всех.
Mike Mike
Я разве это говорил? Я никак не пойму - ты собрался спорить с тем фактом, что большевики и их подельники всячески разваливали армию и саму Империю? Желали проигрыша в Первой мировой, с целью захвата власти? Еще раз повторяю - у временного правительства не было цели стать полноценной властью, они должны были подготовить страну к выборам, которые были жутко невыгодны картавой мрази и его банде. Потому что он прекрасно понимал, что тогда власти ему не достанется. А он был готов на все, чтобы ее получить! В том числе и на предательство.
Андрей Бедный
Не проигрыша желали, а выйти из войны. Предательство кого и чего? Англии и Франции которые втянули Россию в эту войну, в роли пушечного мяса? Им в первую очередь было невыгодно, чтобы Россия захватила Берлин, им важно было чтобы Россия и Германия друг друга основательно потрепали, а победу взять самим, что собственно и получилось. Абсолютно правильно большевики вышли из войны. Когда собственный дом горит не время таскать каштаны из огня чужому дядьке. Жаль Керенского вздернуть не успели - сбежал падла.
Mike Mike
Именно проигрыша!!!! Он действовал против собственной страны во время войны, ради захвата власти!!! Что это. если не предательство? "«Война, несомненно, породила самый резкий кризис и обострила бедствия масс невероятно… Наш долг — помочь осознать эти настроения, углубить и оформить их. "Эту задачу правильно выражает лишь лозунг превращения империалистической войны в войну гражданскую, и всякая последовательно классовая борьба во время войны, всякая серьёзно проводимая тактика массовых действий неизбежно ведёт к этому». «Неверен лозунг “мира” — лозунгом должно быть превращение национальной войны в гражданскую войну. Не саботаж войны, ... а массовая пропаганда (не только среди “штатских”), ведущая к превращению войны в гражданскую войну… наименьшим злом было бы теперь и тотчас — поражение царизма в данной войне. Ибо царизм во сто раз хуже кайзеризма. Не саботаж войны, а борьба с шовинизмом ... сговор... пролетариата в целях гражданской войны. Направление работы (упорной, систематической, долгой, может быть) в духе превращения национальной войны в гражданскую – вот вся суть. Лозунг мира, по-моему, неправилен в данный момент. Это — обывательский, поповский лозунг. Пролетарский лозунг должен быть: гражданская война» (Письмо А.Г. Шляпникову 17.10.1914. ПСС, т. 49. С. 13)." Лозунг наш – гражданская война… Все это чистейшие софизмы, будто сей лозунг неподходящий и т. д. и т. п. Мы не можем ее “сделать”, но мы ее проповедуем и в этом направлении работаем. ...Возбуждение ненависти к своему правительству, призывы... к совместной их гражданской войне... Лозунг мира теперь нелеп и ошибочен...» _Уже в октябре 1917 года Ульянов-Ленин снова пишет в работе «Удержат ли большевики государственную власть?», что: «Революция есть самая острая, бешеная, отчаянная классовая борьба и гражданская война. Ни одна великая революция в истории не обходилась без гражданской войны» (ПСС, Т. 34. С. 321)." Представляешь, что с ним и его бандой сделал бы его "верный" последователь - грузинский параноик во время Второй мировой?
Ирина52
А КТО назначил Временное правительство? Они сами себя назначили и кроме разрушения страны НИЧЕМ не занимались. И доигрались, что демократия стала народом пониматься как ДЕРЬМОКРАТИЯ, а ее сторонников с бочки стаскивали и в нее окунали))
Ирина52
Вы просто озвучиваете методички ЦРУ. А это уважения у русских не вызывает. Сидите в своей Америке или Канаде и не лезьте в русские дела.
Edward Bartnovsky
Всё познаётся в сравнении. За 30 лет Советской власти 1917 - 1947 годы: была закончена гражданская война, ликвидирована в стране безграмотность и стало доступным всеобщее образование, создана передовая служба здравоохранения, проведена индустриализация страны, выиграна война у нацисткой Германии, восстановлена страна после военной разрухи. За 30 лет после ликвидации советской власти в 1991 – 2021 годы: развязана гражданская война на Кавказе, образование и здравоохранение стали платным и для большинства не доступными, промышленность разрушена, население нищает и его численность постоянно уменьшается.
Юрий Ded
Почитай историю дядя и не смеши народ . А твоими партийными лозунгами нас кормили долго -хватит.
Mike Mike
Какой интересный подход. А на самом деле, за первые тридцать лет совкового режима, была развязана Гражданская, которая унесла жизни 15 миллионов человек, был голод 32-33 годов, вызванный околхозиванием и раскулачиванием - еще 7-8 миллионов человек. Были организованы ленинские и сталинские концлагеря, прошли массовые репрессии, страна втянута во Вторую мировую, были отменены все царские пенсии - старики умерли с голоду, так большевики скинули балласт. Всего, из-за преступлений большевистского режима, не считая ВОВ, стран потеряла около 30 миллионов человек! Это так - вкратце. Давай сравним с днем сегодняшним? Образование и сегодня бесплатное, как и медицина. Население уменьшается, говоришь? Усатый грузинский выблядок - расстрелял автора переписи населения 37-го года, который дал реальные цифры, а сами результаты - засекретил. А сегодня самый большой прирост населения в мире показывают самые отсталые и нищие страны Африки - первая развитая стран появляется в списке только на 70-м месте и это - Израиль.))
Сергей К
Ну что-то же должно было происходить.
Edward Bartnovsky
Отсутствие памяти и забвение прошлого - маразм, особенно он опасен, когда касается своей страны и истории.
Сергей К
Так все верно по истории. Это ты историю новую сочиняешь... Людям впарить хочешь свои изыскания?
Сергей К
Да ну его. Это похоже нанятые службы. Наверное из Украины работают. Они сейчас тут всю историю перепишут. Работа у них такая. Подрывная. Надро наверное наверх написать. И прикрыть их нахрен. Может вместе с Украиной. Хотя у меня там родственники. Их жалко.
Владимир Eвтушенко
Почитай историю дядя и не смеши народ . А твоими антисоветскими лозунгами нас кормили долго -хватит.
Ирина52
Гражданскую войну развязали Деникины и прочая белая компания, которые надеялись , что смогут красиво жить на Западе за русский счет, если позволят прикончить Россию. Поэтому они и пошли на союз с интервентами. Ленин и Сталин помешали им сделать страну колонией Запада. ЗА ЭТО враги русского народа и России и ненавидят Ленина и Сталина.Ленина - за победу над интервентами, Сталина - над фашизмом.
Mike Mike
Не нужно лохматить бабушку! Гражданскую войну готовил, пропагандировал и развязал картавый сифилитик! И нисколько этого не стеснялся и не скрывал. А Деникин и Белая Гвардия - пытались спасти страну от этой красно-коричневой майданутой мрази. Жаль, что не удалось.
Mike Mike
«Неверен лозунг “мира” — лозунгом должно быть превращение национальной войны в гражданскую войну. Не саботаж войны, ... а массовая пропаганда (не только среди “штатских”), ведущая к превращению войны в гражданскую войну… наименьшим злом было бы теперь и тотчас — поражение царизма в данной войне. Ибо царизм во сто раз хуже кайзеризма. Не саботаж войны, а борьба с шовинизмом ... сговор... пролетариата в целях гражданской войны. Направление работы (упорной, систематической, долгой, может быть) в духе превращения национальной войны в гражданскую – вот вся суть. Лозунг мира, по-моему, неправилен в данный момент. Это — обывательский, поповский лозунг. Пролетарский лозунг должен быть: гражданская война» (Письмо А.Г. Шляпникову 17.10.1914. ПСС, т. 49. С. 13)." Лозунг наш – гражданская война… Все это чистейшие софизмы, будто сей лозунг неподходящий и т. д. и т. п. Мы не можем ее “сделать”, но мы ее проповедуем и в этом направлении работаем. ...Возбуждение ненависти к своему правительству, призывы... к совместной их гражданской войне... Лозунг мира теперь нелеп и ошибочен...» _Уже в октябре 1917 года Ульянов-Ленин снова пишет в работе «Удержат ли большевики государственную власть?», что: «Революция есть самая острая, бешеная, отчаянная классовая борьба и гражданская война. Ни одна великая революция в истории не обходилась без гражданской войны» (ПСС, Т. 34. С. 321)."
Юрий Ded
Понеслось . Те кого в былые времена даже на кладбищах не хоронили теперь свои авторитетные мнения высказывают а кучка безмозглых им рот заглядывает . Вам что придурки мало танцоров боксёров и остальных сёров в думе с придурковатыми идеями ? Выбирайте их побольше и они устроят такие пляски в стране что закачаешься
Владимир Eвтушенко
Понеслось . Те кого в былые времена даже на кладбищах не хоронили, типа тебя, подонка, теперь свои авторитетные мнения высказывают а кучка безмозглых им рот заглядывает . Вам что придурки мало танцоров боксёров и остальных сёров в думе с придурковатыми идеями ? Сгинь, падаль геббельсовская.
АЛЕКС БАМ
При СССРе небо было голубее.
Виктор Иванов
Клоуны, Вы то сколько при СССР жили? Правильно излагает автор, или в те времена вам ненароком *хвост*прищемили,что против своих предков прете,которые для нас создавали государство СССР.
Валера Юшков
Верно Виктор, против СССР только гнида может возникать.
Виктория Виктория
Во как активизировались различные miki-dedы - провокаторы и прислужники от либералов.....
Mike Mike
Антисоветизм так же нормален как и антифашизм. Уничтожение несогласных с режимом по классовому признаку - НИЧЕМ не отличается от уничтожения по расовому. Большевистские выблядки уничтожили русских людей больше, чем все враги России за триста лет до октябрьского быдлопереворота.
Владимир Ефимкин
Всё правильно!
Ингерман Ланская
что не ахиджака, то величайший политолог-историк.... вона скока их повылезало в СМИ из шоу-бизнеса со своими Глубочайшими познаниями во ВСЁМ: макаречич, бойко, шнур, меньшов, ахиджакова. басилашвилли, и прочие шахназаровы.... и гопота им внимает - ну, как же? они ж несут в массы Истину в последней инстанции!!! Они же мозг нации , несмотря на то, как их охарактеризовал вова-мумифицированный....... так, что, Вниматели, вы слушаете и читаете ...... его..
Александр Цыбулькин
Сударыня, и Вы здесь! Демонстрируете неумение отличить политическую позицию Меньшова, выраженную в статье, от позиций ахиджаковых, макаревичей и пр. басилашвиллей? Ну и, конечно, свое "неоспоримое превосходство" над "гопотой". Надо полагать, кровь у Вас голубая, а косточки белые?
Ирина
Ха ,одно из качеств врагов СССР на территории СССР -плебейская неадекыватно завфышенная самооценка ,что свойственно людям с низким интеллектом ,и быдляцким менталитетом ,как бандиты ,которым Горбачев и Ельцин "дали свободу ", те повылезли "изо всех щелей ", почувствовали себя "хозяевами жизни ", и стали "кидать понты "
Ингерман Ланская
различий между басилашвилами, мешьшовыми, ахиджаками, платошками, макаревичами, грудиными и прочими навальными - лишь в окрасе (красные или коричневые), но не в позиции в отношении России. они ВСЕ против России, против досовдеповской России и против современной России........ А кровь и косточки у меня правильные - Русские!!
Николай Кузнецов
А эта шайка здесь прописана. Как только статья о СССР, так Майк, Дмитренко, дед и еще пара-тройка обязательно объявятся, чтобы с бранью и наглой брехней навалится на людей. Притом уверяют, что они здесь не на заработках, а по призванию. Я на пенсии и то здесь редко больше чем на минут 40-60 задерживаюсь, а они сутками торчат.
саша дмитренко
кузнечик! да ты здесь прописался! совкодрочер
Николай Кузнецов
Брысь в будку!
саша дмитренко
не бойся! я говно не кусаю)))
Валерий Скрипников
Хотел ответить этой с двухспальной фамилией, да ты, Саня, с языка снял.
Сергей К
Да конечно работа у них такая. С Украины скорее они. Украину опустили. Масштаб расширяют теперь.
Владимир Eвтушенко
Сударыня? Да как же высоко вы оценили эту плечевую нацистку из Чуххонии.
Владимир Eвтушенко
да ты здесь прописался! геббельсодрочер
Владимир Eвтушенко
не бойся! я говно не кусаю))) я его стороной обхожу.
Геннадий
Светочь богоизбранная , удачно сохранившая невинность в старости , изложите полностью свою гениальную позицию , вкратце , в выдержках , как режиссер и человек Меньшов , а умный читатель хотя бы сопоставит ...
Геннадий
Ошибка. Предназначалась г-же Ланской , которая Ингерман.
Николай Кузнецов
Эт точно, своих дружков ты не кусаешь. А лучше засунь язык себе в зад, и попа чище будет и сыт всегда. А вот и они - друзьяки твои. Ой, да это же ты!
саша дмитренко
я давил и буду давить вонючих кузнечиков,поганых совкодрочеров и красножопых ублюдков! типа зю и прочей швали
Николай Кузнецов
Милашка, давить ты можешь только вшей у себя на лобке. Благо Союза нет, работать тебе не надо, а так бы на нарах давил за тунеядство. Вам теперь лафа, а не жизнь, дави на клаву - зарабатывай.
Ирина
В общем ,исходя из того ,что враги СССР 30 лет трусливо сваливают на сторонников СССР вину за уничтожение СССР ,они также ,как и сторонники СССР ,признают уничтожение СССР -преступлением перед страной и народом .
Ирина52
Полностью согласна с Меньшовым и выражаю ему свое искреннее уважение как человеку творческому,но честному и мыслящему в отличие от нынешней"элиты".
Ирина52
Вся эта гоп-компания ( Ингерман Ланская, Юрий Дед, Mike Mike) - профессиональные антисоветчики, которые на всех сайтах озвучивают либо натовскую, либо белогвардейскую, либо геббельсовскую пропаганду. Это либо боты, либо враги.
Ингерман Ланская
антисаветчик , как говорил классик, это звучит гордо!!!
Сергей К
да ничего гордого. обычные продажные шлюхи
Mike Mike
Конечно враги!))) Враги совка и вас - тупорылых уродов, которые сидят на нашей шее и ничего, кроме как пиздоболить, не умеют.
Сергей К
Да это еще нужно посмотреть, кто на чьей шее сидит. Думаю, наоборот. Я так ни на чьей шее думаю не сижу. И не совка враги. Просто России. Хотя и сами русские, или украинцы. Это бывает. Вот как с Власовым. Впрочем, в Украине сейчас жизнь не сахар. Жить то как-то надо. Что умеете.
Николай Кузнецов
Это почему же либо? Они и то, и другое.
Ирина52
Под классиком Вы имеете в виду Геббельса?
Mike Mike
А давай посмотрим. Я тебе уже предлагал подсчитать -на что хватает твоих налогов. Подсчитал?)))
Naftis Ploiarhos
СССР -это не был Китай -это был союз республик . где были свои республиканские власти . свой язык .своя культура и не удивительно что республики захотели большей и им предназначеной самостоятельности и прав - выходить на международный уровень и в экономике и в политике а не через центр --Белоруссия имеет прямые контакты с десятком международных компаний и с Турцией и Китаем и Канадой и Германие -и это ее развивает и машиностроение и атомная энергетика и сельское хозяйство и таких возможностей в рамках Союза у нее не было и не могло быть -решал Госплан СССР и его глава член ЦК КПСС !!!
саша дмитренко
деточка! китай и есть союз разных народов с разными языками!!
Сергей К
А вот это хрень! Что такое Белоруссия? Скажем, потянуть проект атомных электростанций она не может в принципе. Встраиваясь в СССР, она могла полноправно заниматься своим куском этой деятельности. Полная интеграция. А ни Китай, ни Турция, ни Канада ни Германия не могут такое сделать. Для них Белоруссия просто покупатель. А поэтому - мелкая шавка Белоруссия в итоге. Что и нужно всем этим странам. Фактически это деградация Белоруссии. В полное дерьмо.
Mike Mike
А на фига, скажем голландцам, собственная космическая программа или атомная промышленность, не подскажешь?
Сергей К
Да хоть бы для их развития. Чтобы в одно время не превратиться в туземцев. Это же все развивает. И очень развивает. И потом - Голландия мелкая. Большая такая деревня. А Россия и СССР страны ольшие. Им все это надо. Да и Голландии не помешало бы. Они ведь на весь мир торгуют. Ну просто им не потянуть. Да же не по деньгам не потянуть. Не найти нужного количества разнообразных специалистов. Очень ограничены возможности людей в голландии. Пожрать есть. А если что делать интересное - так и никак...
Сергей К
Просто Голландия - в таких делах - делает пук. А потом уж заявляет - а зачем...? Да хотя бы для того, чтобы знать, что это такое! Это же важно в нашем мире. Чтобы быть полноценными, а не дефективными.
Mike Mike
Ты не ответил.))) НА ХЕРА Голландии, стране с одним из самых высоких в мире уровнем жизни, собственная атомная энергетика, если есть Франция для этого?
Mike Mike
Полная херня!))) Голландцы, а уж тем более - норвежцы или датчане, могут купить ЛЮБОГО специалиста! Абсолютно. Просто существует разделение труда и среди стран тоже. Каждый умеет что-то делать лучше, чем другой. А вот совок не умел НИ ХЕРА, кроме оборонки, на которую была заточена вся голозадая и рабская страна. На людей было откровенно насрать.
Сергей К
Да не полощи мозги. У них мировоззрение вообще довольно ограничено. Общался с ними. Ну маленькие страны. Что с них возьмешь? А насчет купить... Разговариваю с голландцем. Он объясняет, что если мальчику 12 лет, то это уже его сознательный выбор отдаться взрослому дяде. А понятно, что много бедных стран. Возьем хоть Украину. И много культурно недоразвитых и бедных детей. И взрослым дядям они будут поставлять странные удовольствия за баьки. Да иди ты нахрен со своими голландцами. Которые могут купить любого специалиста! Который жопу свою продает. Да еще ребенок.
Сергей К
Так что я за оборонку! Четко и ясно. Еще и сам в лоб отпишу. Очень хотелось голландцу объяснить четко и ясно. Нельзя было. Симпозиум международный... Этикет... Но если кто отдается - за колбасу - это его личное дело... Но я лучше помру... Хотя.. я что, плохо живу?
Сергей К
Mike, ты в этом специалист? Ну если тебя покупают, не обобщай... Я очень посмотрю, тоит ли продаваться? На деньги не падкий. Ничего особенно хорошего я там не увидел. Ну что они любят? Легкие наркотики? Конечно, в России много больше возможностей для активных людей. Но в иных направлениях.
Mike Mike
У тебя очень странное представление о Голландии, мягко говоря. Думаю, что ты там никогда и не был. И то, что ты не можешь оторвать свою жопу от просиженного дивана, еще не означает, что все такие. Есть в России и вполне целеустремленные люди.
Сергей К
Именно в Голландии не был. Ну какое есть представление. Это Голландия такая. Интересный мне голландец попался. Ученый... И вот такой ненормативный. А куда и зачем рвать жопу? Тем более, сейчас? И почему это я не целеустремленный по-твоему? Все должны в Голландию ехать? Да нахрена мне эта Голландия! Вот нашли пример... Цель должна быть достойной!
Сергей К
Затем, что им слабо. Потом, просто для интеллектуального празвития. Это большой пласт знаний. Не цветочки продавать.
Mike Mike
Все должны стремиться к лучшей жизни! Однозначно. Иначе начинается совковая безнадега, где ты был абсолютно уверен только одном - что и завтра будешь таким же беспросветно нищим, как и сегодня. Голландия, к слову - красивейшая страна. Просто охренительно комфортная и спококойная.))

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