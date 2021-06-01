Об СССР и причинах его развала, антисоветизме и олигархах говорит кинорежиссёр Владимир Меньшов

Окно в историю Известный и любимый многими кинорежиссёр и актёр Владимир Меньшов высказал своё мнение о преимуществах жизни в СССР и причинах его развала, а также о современном антисоветизме и олигархах, захвативших достояние советского народа.
Популярные статьи
- Диаспоры или причина по которой мигрантам не привить уважение к русской культуре
- "Всепропальщик", попав в российскую бесплатную больницу, неожиданно зауважал нашу медицину и изменил мнение о врачах
- Кремль предложил Вашингтону спасти Навального. Что-то мне подсказывает, что Лёха обречён мотать срок до конца
Свежие комментарии