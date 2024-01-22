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  • лина любимцева
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У Сары Фергюсон, бывшей жены принца Эндрю, диагностировали рак кожи

У Сары Фергюсон, бывшей жены принца Эндрю, диагностировали рак кожи

Всего несколько месяцев назад герцогиня Йоркская победила рак молочной железы фото: @sarahferguson15Королевскую семью преследует злой рок — всего спустя несколько месяцев после того, как Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская и бывшая жена принца Эндрю, объявила о том, что она победила рак груди, ей диагностировали злокачественную меланому.

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лл
лина любимцева
Дай Бог ей сил....
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