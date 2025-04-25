ВСУ повредили одну из тушивших храмовый комплекс под Белгородом машин

БЕЛГОРОД, 25 апреля. /ТАСС/. Одна из пожарных машин, работавших на тушении возгорания в храмовом комплексе «Новый Иерусалим» в селе Сухарево Валуйском районе Белгородской области, получила серьезные повреждения из-за повторных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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