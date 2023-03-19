Расширение «Альянса»: самоирония рока и постмодерн русской попсы

«Моя Мишель» в своем клипе переснимает «Людей в черном», «Альянс» поет серьезные песни (на самом деле нет), L’One повзрослел и с новым хитом занимает топовые позиции в хит-парадах стримингов, а Тейлор Свифт пытается угнаться за TikTok-пиратами.