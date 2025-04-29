«Хотели как лучше, а получилось как всегда». Вместо новой больницы на 140 коек в Севастополе - обгоревшие развалины довоенного госпиталя

Историй о недобросовестных подрядчиках в Севастополе накопилось немало. Очень обидно, когда государство открывает финансовые возможности жителям городов для обеспечения их социальной инфраструктурой, а недобросовестные подрядчики максимально извлекают прибыль, и их дальнейшая судьба остаётся неизвестной.
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