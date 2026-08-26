Республиканцы не обещают Зеленскому скорых новых санкций против России — Politico

Республиканцы не обещают Зеленскому скорых новых санкций против России, сообщает Politico. Сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд после встречи с Зеленским в Киеве заявил, что не может гарантировать быстрое принятие Конгрессом нового санкционного законопроекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии