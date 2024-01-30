15 смешных и жизненных фрагментов из переписок

Общение между людьми - штука тонкая. Если одним мы рассказываем обо всем без разбора, то в диалоге с другими приходится тщательно подбирать слова, не правда ли? В переписке это сделать немного легче, а если что-то написал невпопад, можно даже удалить сообщение.
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