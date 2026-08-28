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Медицина 2.0

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Ученые выявили возраст, когда интервальное голодание перестает приносить пользу

Ученые выявили возраст, когда интервальное голодание перестает приносить пользу

Исследователи, опубликовавшие результаты своего исследования в Journal of Internal Medicine, наблюдали за почти 3000 взрослыми людьми в возрасте 60 лет и старше в Стокгольме, Швеция, отслеживая, как долго они обычно ели между приемами пищи и сколько хронических заболеваний у них развилось с течением времени.

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