Ученые выявили возраст, когда интервальное голодание перестает приносить пользу

Исследователи, опубликовавшие результаты своего исследования в Journal of Internal Medicine, наблюдали за почти 3000 взрослыми людьми в возрасте 60 лет и старше в Стокгольме, Швеция, отслеживая, как долго они обычно ели между приемами пищи и сколько хронических заболеваний у них развилось с течением времени.