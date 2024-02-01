Бард Новиков проиграл активисту суд из-за здания в центре Екатеринбурга

Шансонье и художественный руководитель Театра эстрады Александр Новиков, который владеет помещениями в старинном доме Поповичевых в Екатеринбурге, попытался снять со здания статус объекта культурного наследия.
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