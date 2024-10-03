Русский язык миру: фонд «Моя история» отправит в Таджикистан сотни тысяч учебников

МОСКВА, 3 октября, ФедералПресс. 21 ноября 2023 года в ходе переговоров между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном была достигнута договоренность о ежегодном выделении 200 миллионов рублей на поставку учебников в Таджикистан.