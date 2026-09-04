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МОСИНФОРМ

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Асфальт отремонтировали на Чонгарском бульваре

Асфальт отремонтировали на Чонгарском бульваре

На Чонгарском бульваре заменили более восьми тысяч квадратных метров асфальта. Работы выполнили специалисты комплекса городского хозяйства Москвы.

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