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Почему Jetta VA3 в Китае стоит 890 тыс. рублей, а в России – 2,2 млн рублей: объяснение главы Ассоциации Российских автомобильных дилеров

Почему Jetta VA3 в Китае стоит 890 тыс. рублей, а в России – 2,2 млн рублей: объяснение главы Ассоциации Российских автомобильных дилеров

Глава Ассоциации Российских автомобильных дилеров (РОАД), выступая на MIMS-2023, показал очень интересные слайды, которые наглядно объясняют, почему в России машины в два с лишним раза дороже, чем в Китае.

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