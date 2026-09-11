«Молодёжь мира против терроризма» (ВИДЕО)

В ходе акции «Молодёжь мира против терроризма» более 200 участников Международного фестиваля молодёжи, включая американскую делегацию, зажгли огни в память о жертвах террористических актов.
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