Подошёл к концу гастрофест на курорте Роза Хутор Он проходил с 15 июля, сегодня последний день. ℹ️ Любимый Сочи.
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Подошёл к концу гастрофест на курорте Роза Хутор Он проходил с 15 июля, сегодня последний день. ℹ️ Любимый Сочи.