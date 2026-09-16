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Прораб Днепропетровщины

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Днепр потратит еще 77 млн грн на загадочный «Объект №5»: Днепроводоканал продолжает масштабную реконструкцию

Днепр потратит еще 77 млн грн на загадочный «Объект №5»: Днепроводоканал продолжает масштабную реконструкцию

14 сентября 2026 года в системе закупок появилась информация о реконструкции объекта, который в документации обозначен исключительно как «Объект №5».

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