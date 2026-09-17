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«Главное — баланс и регулярность»: реабилитолог — о полезных привычках, эффективных тренировках и здоровом образе жизни

«Главное — баланс и регулярность»: реабилитолог — о полезных привычках, эффективных тренировках и здоровом образе жизни

По данным Минздрава России, полностью здоровый образ жизни ведут лишь 11,5% россиян. При этом интерес жителей России к правильному питанию, физической активности и профилактике заболеваний с каждым годом возрастает.

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