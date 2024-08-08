👉 «Крым 24» на третьем месте в ТОП-20 региональных телеканалов по индексу цитирования в Telegram в июле 🥉 Помимо этого, «Крым 24» вошёл в ТОП-3 по весу канала в Telegram.
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👉 «Крым 24» на третьем месте в ТОП-20 региональных телеканалов по индексу цитирования в Telegram в июле 🥉 Помимо этого, «Крым 24» вошёл в ТОП-3 по весу канала в Telegram.