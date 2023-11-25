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Россия решила построить крупнейший морской порт в Африке для торговли со странами Глобального Юга

Россия решила построить крупнейший морской порт в Африке для торговли со странами Глобального Юга

9,1K прочитали Саммит «Россия — Африка», который прошёл в конце июля, повлек за собой большие изменения, в том числе и в международной политике Кремля, который вновь стал близким другом Африки.

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