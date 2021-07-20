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5 секретных грузовиков Советского Союза

5 секретных грузовиков Советского Союза

Как известно многие промышленные предприятия в СССР работали в интересах военных. Не стали исключением и автозаводы.

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Игорь Тихонов
В 1987 году, во время испытаний эта штука (МАЗ-7907) съехала на повороте с бетонки и заглохла в кювете. Наши спецы завести не смогли, ждали минчан Те приехали через 2 дня, завели и поехали.. Сам я не видел этого процесса, но друзья рассказывали, что по лесу с соснами 15-20 см. толщиной она пошла как по асфальту, только просека осталась.
Алексей Андреевич
прикольные

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