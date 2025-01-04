Меркурис: Зеленский готовит украинцев к снижению призывного возраста

Британский военный эксперт Александр Меркурис в своём видеоблоге высказал мнение, что признание президента Украины Владимира Зеленского о трудностях на передовой, связанных со стабилизацией сил Вооружённых сил Украины, имеет целью подготовить украинское общество к снижению возраста для призыва в армию до 18 лет.
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