Готовьтесь к холодам. Приморские синоптики прогнозируют падение температуры

Приморские синоптики прогнозируют на 7 января температуру воздуха в районе -6…-17°C. Погоду определяет поле пониженного атмосферного давления, а также в течение суток ожидается северный умеренный ветер без осадков, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Примгидромет».