Деньги и драгоценности родителей на 6 млн рублей отдала аферистам нижегородка

В Нижнем Новгороде мошенники обманули 18-летнюю жительницу Советского района. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, неизвестный связался с девушкой в соцсети, а затем стал звонить, представившись работником Центрального банка.
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