Политолог Алексей Живов: государство должно быть готово к мобилизации всегда

Специалист рассказал о готовности силовых структур России.Дискуссия вокруг темы возможной мобилизации регулярно поднимается в информационном поле, однако сам факт возможности её применения не должен становиться предметом споров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии