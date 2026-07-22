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Царьград

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Политолог Алексей Живов: государство должно быть готово к мобилизации всегда

Политолог Алексей Живов: государство должно быть готово к мобилизации всегда

Специалист рассказал о готовности силовых структур России.Дискуссия вокруг темы возможной мобилизации регулярно поднимается в информационном поле, однако сам факт возможности её применения не должен становиться предметом споров.

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