https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru Ссылка на Дзен Лев Добрый Global look Press MOD Russia Воздушно-космические силы РФ в течение минувшего дня поразили 14 объектов украинской армии с помощью высокоточного ракетного оружия.
https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru Ссылка на Дзен Лев Добрый Global look Press MOD Russia Воздушно-космические силы РФ в течение минувшего дня поразили 14 объектов украинской армии с помощью высокоточного ракетного оружия.
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