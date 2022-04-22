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ВКС РФ в течение дня поразили 14 объектов украинской армии

ВКС РФ в течение дня поразили 14 объектов украинской армии

https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru  Ссылка на Дзен Лев Добрый Global look Press MOD Russia Воздушно-космические силы РФ в течение минувшего дня поразили 14 объектов украинской армии с помощью высокоточного ракетного оружия.

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