Нетаньяху: на Западе потеряли совесть и память, когда забыли о монстрах из ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил западных союзников в утрате совести и выдвижении ложных обвинений в адрес израильской армии (ЦАХАЛ) после того, как некоторые политики предложили провести выборы в стране.
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